News Udinese – Auguri ad Iker Bravo, lo spagnolo compie 21 anni

Iker Bravo compie 21 anni, questa per il calciatore è la seconda stagione con l'Udinese ed un traguardo importante e sinonimo di maturità. Lo spagnolo, infatti, sta dimostrando di avere grande voglia di mettersi in mostra e fare la differenza con la maglia bianconera.
Il club non può fare altro che porgere gli auguri ad uno dei suoi talenti più interessanti, stiamo parlando dello spagnolo Iker Bravo
Se, però, dovesse continuare ad esserci poco spazio per un calciatore con queste caratteristiche potrebbe prendere quota l'inizio di una nuova avventura ben lontano da Udine. Nelle ultime settimane si parla di un possibile passaggio in Spagna in quello che sarebbe un vero e proprio ritorno. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sulla possibile cessione di Zaniolo <<<
