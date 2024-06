Mercato Udinese | Ausilio cerca un portiere: più Martinez che Okoye

L'Inter è in cerca di un vice Sommer e sta valutando diversi nomi, tra cui Josep Martinez del Genoa. Con il ritorno di Audero alla Sampdoria per poi essere girato al Como, i nerazzurri hanno intensificato i contatti nelle ultime ore per Martinez, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio. Questa accelerazione del club nerazzurro per il numero uno del Genoa lascia in stand-by la pista che porta a Okoye dell'Udinese. Il club bianconero valuta 12 milioni più bonus il nigeriano, anche se non vorrebbe privarsene per la prossima stagione. Certa invece la partenza di Silvestri, lasciato ai margini del progetto friulano già nella passata stagione.