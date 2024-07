Udinese / Il baby talento Asante in prestito al Charleroi: è ufficiale

Il giocatore della Primavera è atteso in Belgio per visite mediche e firma sul contratto: sarà un prestito secco

Raymond Asante sarà presto un nuovo giocatore del Charleroi. Il talento bianconero classe 2004 è atteso oggi in Belgio per la firma del contratto. Operazione in prestito secco per un anno senza opzione per il riscatto del giocatore.