Mercato Udinese | Balzaretti pensa al futuro: obiettivo Karaman

L'Udinese sta valutando un attaccante dello Schalke 04. Si tratta di Kenan Karaman, calciatore in scadenza al 30 giugno 2025. In questa Zweite Bundesliga il calciatore turco ha realizzato 9 gol in 19 presenze e in estate, a un anno dalla scadenza del contratto, potrebbe decidere di cambiare aria.