Mercato Udinese / Balzaretti ci prova: il nuovo difensore arriva dallo United

Il direttore dell'area tecnica ci prova e nelle prossime ore arriverà l'affondo per un difensore ex Manchester United. Tutti i dettagli

Il direttore dell'area tecnica Federico Balzaretti sta cercando di chiudere il primo grande coupe de teatre della sua gestione. La difesa è sicuramente scoperta e serve un nuovo centrale che possa fare la differenza. Il nome osservato in queste ore ha giocato per tantissime stagioni con la maglia del Manchester United.

Un grande centrale

Il nuovo difensore potrebbe essere Phil Jones. Il calciatore inglese cresciuto proprio nel club di Manchester, potrebbe provare una nuova avventura in Italia. Ricordiamo che l'operazione non avrebbe costi, visto che il calciatore è attualmente svincolato.