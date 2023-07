Mercato Udinese | Balzaretti tenta il colpo carioca: piace Wesely Ribeiro

L'Udinese è una delle squadre più attive sul mercato negli ultimi giorni. Dopo l'arrivo di Kabasele e l'addio ormai certo di Samardzic, Balzaretti è al lavoro per consegnare a Sottil una rosa competitiva ai nastri di partenza. Dal Brasile è giunta la notizia di un interessamento del club bianconero per Wesley Ribeiro Silva. Classe 1999, si tratta di un attaccante esterno di proprietà del Cruzeiro. In questa stagione ha collezionato per il momento 14 presenze e 3 gol, mostrando diverse doti tecniche interessanti. Per l'ala sinistra il club di Belo Horizonte chiede circa 5 milioni di euro, mentre i Pozzo sarebbero al momento fermi a 3 più bonus. Operazione possibile visto che l'Udinese ora ha liberato anche uno slot per gli extracomunitari. I prossimi giorni saranno decisivi per capire la fattibilità dell'operazione che pare già ben avviata. Cambiando rapidamente discorso, non perderti i voti assegnati ai giocatori dell'Udinese durante la partita di ieri pomeriggio. Ecco le valutazioni della gara contro l'Union Berlino <<<