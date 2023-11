Mercato Udinese | Balzaretti vuole una punta: duello al Genoa per Martinez

L'Udinese cerca una punta. I guai fisici di Davis e Deulofeu, fuori entrambi praticamente da tutta la stagione e senza una data precisa per il rientro in campo, e l'incapacità di Lucca e Thauvin di non farli rimpiangere stanno imponendo alla dirigenza dell'Udinese l'esigenza di colmare quanto prima la lacuna in attacco.