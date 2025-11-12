I bianconeri di mister Kosta Runjaic sono tornati a lavoro e iniziano a preparare i prossimi incontri di campionato. La sfida di sabato prossimo contro il Bologna sarà un match importante contro uno dei club più in forma del nostro torneo nazionale.
Calciomercato Udinese – Barcellona e City su Atta? Tutta la verità
Il Barcellona ed il Manchester City continuano a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli e la verità
Allo stesso tempo bisogna continuare a lavorare e soprattutto difendersi dagli assalti che potrebbero esserci per un super top. La squadra nelle ultime ore ha ricevuto degli interessamenti da alcuni dei top club del calcio europeo. Ecco tutti i dettagli <<<
