Udinese – Becao e Samardzic con le valigie in mano / La rassegna stampa

L'addio di Lazar Samardzic continua a prendere quota. Il calciatore tedesco è in grado di fare la differenza sotto tutti i punti di vista e in questo ultimo periodo sta dando grande dimostrazione di tutte le sue capacità. Non solo lui, però, è a rischio addio visto che anche Rodrigo Becao ha deciso che il suo tempo con la casacca dell'Udinese è giunto al termine.