Mercato Udinese – Becao vola in Turchia / Accordo con il Fenerbache

Il calciatore bianconero è pronto per la sua nuova avventura. Il Fenerbache ha concluso la trattativa e si è assicurato un ottimo difensore

Rodrigo Becao vola in Turchia e a partire da oggi sarà un nuovo calciatore del Fenerbache. Il club turco ha fatto il possibile per assicurarsi le prestazioni del difensore centrale di proprietà dell'Udinese. Una trattativa estenuante che ha portato il calciatore a più di un mese di ripensamenti e riflessioni prima di prendere la decisione definitiva. Sicuramente questo è un passo in avanti per il centrocampista che triplica ufficialmente il suo stipendio, passando dai 600 mila euro che l'Udinese versava ogni anno, ai quasi due milioni che percepirà in terra turca. Inoltre Becao avrà la possibilità di provare a mettersi in mostra anche nel corso di una competizione europea, visto che il Fener giocherà i preliminari di Champions League.

Il passaggio dall'Italia alla Turchia del roccioso difensore centrale brasiliano, porterà nelle casse del club bianconero una cifra molto vicina ai dieci milioni di euro (inclusi i bonus). Sicuramente un prezzo non elevatissimo, ma il massimo ottenibile per un ragazzo in scadenza e soprattutto con nessuna intenzione di rinnovare il suo contratto. Non si può fare altro che augurare buona fortuna al difensore centrale che in Serie A ha collezionato la bellezza di 127 presenze e messo a referto anche sei gol e tre assist. Andiamo a vedere i nomi papabili per il post Becao.

Il nuovo Becao — Il difensore che sostituirà il ragazzo di Bahia potrebbe arrivare dalla Russia. Il calciatore messo sotto osservazione è Saba Sazonov. Un vero e proprio colosso, visto che è alto quasi due metri ed è ancora ventunenne. La cifra per assicurarsi le prestazioni di questo centrale, si aggira intorno ai tre milioni di euro. Vedremo se i bianconeri faranno sul serio e chiuderanno l'affare.