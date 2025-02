Calciomercato Udinese – Beffa per Runjaic: l’affare salta per due secondi

Il mercato dell'Udinese ha regalato sorprese dal primo fino all'ultimo minuto. Un mese intenso in cui la rosa ha ricevuto una bella sfoltita e si è riusciti a mantenere tutti i calciatori più importanti (non senza qualche difficoltà).

Adesso il team non può fare altro che continuare a lavorare e soprattutto fare il punto in vista dei prossimi incontri di campionato.