Calciomercato Udinese – Benkovic in Croazia? Parla il direttore dell’Osijek

Da quando è arrivato all'Udinese ha sempre avuto e ricevuto pochissimo spazio. Il difensore centrale Filip Benkovic si prepara all'ennesima cessione . Resta soltanto da capire se questa sarà effettivamente definitiva o semplicemente in prestito. In questi istanti ha detto la sua il direttore sportivo dell'Osijek a Tuttomercatoweb.

"Filip sarebbe il benvenuto da noi, ma nessuno ha parlato con me. Per far sì che l'operazione vada a buon fine, la società attualmente proprietaria del cartellino deve pagare il suo salario per la prossima stagione". Una situazione ancora in completo divenire, in cui bisogna trovare una quadra. Ecco le ultime sulla trattativa Sandi Lovric-Fiorentina <<<