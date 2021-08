Calciomercato Udinese – Benvenuto Soppy: adesso Larsen…

L'Udinese è pronta ad accogliere Brandon Soppy. Il talentuoso terzino destro francese seguito da settimane

Benvenuto! L'Udinese è pronta ad accoglierlo. Luca Gotti lo attende a braccia aperte. La famiglia Pozzo ha trovato l'accordo a titolo definitivo con il Rennes. Sta succedendo esattamente tutto quello che vi abbiamo annunciato nell'ultimo periodo. L'Udinese stava cercando un rinforzo per la fascia destra. Vi avevamo parlato di Soppy e adesso possiamo finalmente confermarvi che le due società hanno trovato l'accordo. Soppy diventerà un nuovo calciatore friulano e arriverà a titolo definitivo . Vi avevamo anche annunciato che sarebbero arrivati Perez e Success. Che la società li voglia presentare tutti e tre insieme? Staremo a vedere. Ma non finisce qui. Adesso passiamo a Larsen. Il retroscena è preoccupante...

Stryger è il vero caso del mercato bianconero. Dopo aver giocato un ottimo europeo, il danese ha attirato su di sé l'attenzione di diverse squadre del nostro campionato e non solo. Come vi ricorderete benissimo, il Galatasary aveva avanzato una prima offerta per provare a mettere le mani sulle prestazioni di Larsen. La cifra proposta dal club turco però non accontentava quelle che erano le richieste della società bianconera. Ecco allora che è spuntata la Fiorentina. Adesso, la situazione sta diventando bollente. Ecco che cosa sta succedendo. La società gigliata ha venduto Lirola all'OM. Pradè (il Marino della situazione) sta cercando in lungo e in largo quello che potrebbe essere il nuovo terzino destro da regalare a Vincenzo Italiano. Sono 3 i nomi più quotati: