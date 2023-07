Mercato Udinese – Il Besiktas fa sul serio / Offerto un biennale al Tucu

La notizia che ci giunge dalla Turchia è di quelle importanti. Il calciatore Roberto Pereyra è vicinissimo al Besiktas o meglio, proprio in queste ore è stata recapitata la proposta da parte del club turco. Ora tocca al calciatore decidere e vedere quale sarà il suo futuro. Difficile fare una previsione, anche perché la possibilità che tutto cambi è sempre dietro l'angolo. Al momento il futuro del Tucu è ancora troppo incerto per poter dare una visione chiara. Anche dopo questo biennale, l'argentino sembra prendersi del tempo per decidere quale sarà il suo prossimo team. Il calciatore continua ad attendere un'offerta da parte dei neroazzurri di Milano, ma quest'ultima sembra tardare ad arrivare. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime dopo la presentazione di ieri sera. Ecco le parole del nuovo bomber: Lorenzo Lucca <<<