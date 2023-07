Calciomercato Udinese – Adesso Pereyra deve decidere / L’ultima offerta

L'Udinese non aspetterà più il capitano Roberto "El Tucu" Pereyra. Il tempo inizia a stringere, di conseguenza serve una decisione il prima possibile. Bisogna chiarire quale sarà il futuro del calciatore cresciuto calcisticamente nel River Plate. L'offerta dell'Udinese da 2,2 milioni di euro per una stagione è ancora valida, ma il ritiro è oramai iniziato e di conseguenza occorre una risposta nel breve termine. In queste ore sembra essersi anche inserito il Santos. La società brasiliana segue da diverso tempo il calciatore, ma l'argentino sa benissimo che se dovesse accettare il passaggio nel continente americano, sarebbe la fine della sua carriera in Europa. Di conseguenza ci si trova davanti ad un vero e proprio bivio. Ad oggi il Tucu continua a sognare l'offerta da parte di una società di primo livello come i neroazzurri di Simone Inzaghi, ma questa chance potrebbe non arrivare mai. Vedremo nelle prossime ore quale sarà la decisione finale. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sulla cessione di Rodrigo Becao. L'addio è imminente <<<