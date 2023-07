News Udinese – Le prime parole di Lucca: “Voglio portare l’Udinese in alto”

Lorenzo Lucca è stato ufficialmente presentato alla stampa e a tutti i suoi tifosi. Stiamo parlando di un acquisto importantissimo per il club del Friuli Venezia Giulia. Un calciatore che ha dato a sprazzi delle grandi impressioni e che tutti sperano possa definitivament e esplodere con la maglia dell'Udinese sulle spalle. Proprio nel corso della presentazione non ha lasciato grandi punti di domanda. L'italiano ha specificato tutte le sue impressioni su una squadra di grande livello. Ricordiamo che l'Udinese lo ha preso per dargli una grande occasione di riscatto dopo le stagione tutt'altro che positiva con l'Ajax in Olanda. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a leggere le sue dichiarazioni.

Prima di tutto sono arrivati i ringraziamenti per la società: " Vorrei ringraziare la società , che mi ha fortemente voluto. Sono felice e orgoglioso di essere qui, non vedo l’ora di scendere in campo”. Non si è conclusa qua l'intervista, visto che non è mancato anche un commento sul suo arrivo nel team del Friuli Venezia Giulia: "Sin da quando sono arrivato ho trovato un gruppo bellissimo , che mi ha accolto molto bene. Sono contento di essere tornato nel Bel Paese. Alla fine l'Italia è pur sempre l'Italia".

Le parole su Sottil e gli obiettivi

Le dichiarazioni sul nuovo mister Andrea Sottil: "Non ci ho parlato moltissimo con il tecnico, mi ha solo detto che sono qua per segnare e mi ha raccomandato di fare tanti gol". Non è mancato anche un piccolo punto sui suoi obiettivi: "Questa sarà una stagione determinante per me e per i miei compagni. Voglio dimostrare assolutamente quello che valgo. Sono qua per riscattarmi e per poter portare il club friulano ad altissimi livelli".