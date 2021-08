Calciomercato Udinese – Ufficiale: a sorpresa Beto è un nuovo bianconero

Beto è un nuovo calciatore dell'Udinese. Non se lo aspettava nessuno ma è così: ufficiale! Gotti ha un nuovo attaccante

Adesso è ufficiale. Il contratto è stato depositato in Lega. L'operazione è stata portata a termine con un prestito con obbligo di riscatto. Si comincia a fare sul serio. A Padelli, Silvestri, Udogie, Samardžić, Success, Soppy e Perez si aggiunge anche Beto. La trattativa è sfuggita a tutti. Il contratto non è stato depositato fisicamente ma deve essere stato inviato per e-mail. Poco importa quali siano state le dinamiche: Beto è un nuovo centravanti dell'Udinese.

Le cessioni di De Paul e di Musso hanno gonfiato le casse della società friulana e Marino non è rimasto a guardare. Il direttore bianconero ha beffato tutti all'ultimo. Non lo sapeva nessuno. L'operazione si è svolta passando inosservati. I dubbi, infatti erano troppi. Lapadula alla fine è rimasto al Benevento. Destro è rimasto al Genoa. Nzola doveva andare prima al Genoa e poi al Cagliari... alla fine è rimasto allo Spezia. Ci si chiedeva come mai Marino non avesse agito e invece lo ha fatto.