Udinese | Beto piace sempre ai nerazzurri: possibile Asllani contropartita?

L'attaccante portoghese piace a Marotta. Stando agli ultimi aggiornamenti i nerazzurri avrebbero messo sul piatto un'alternativa

Redazione

Il mercato sta arrivando e le squadre iniziano a muoversi per preparare il terreno in vista delle prossime sessioni. Tra le big del nostro campionato i nerazzurri sono tra i più attivi sul fronte calciomercato estivo, per costruire una rosa competitiva anche per la prossima stagione. La dirigenza nerazzurra sta infatti osservando diversi profili per rinforzare la squadra a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Le manovre più importanti riguarderanno il reparto offensivo con diversi calciatori pronti a lasciare Milano. Sono in bilico sia Correa che Lukaku, al momento ancora sotto contratto con il Chelsea che ne detiene il cartellino.

L'Inter è uno dei club che da tempo seguono l'attaccante bianconero Beto, autore in questo inizio di campionato di 6 reti e prestazioni entusiasmanti. Stando alle ultime il club nerazzurro starebbe pensando a come arrivare al giocatore in estate, limando magari la valutazione attuale di 20 milioni da cui i bianconeri non hanno alcuna intenzione di scendere.

Asllani contropartita? — L'idea sarebbe quella di proporre all'Udinese, come parziale contropartita, il cartellino di Asllani. Il centrocampista classe 2002 è arrivato in estate dall’Empoli e col passare delle partite ha trovato un discreto minutaggio negli schemi di Inzaghi. Il suo talento è indiscutibile, ma al momento è bloccato nel suo ruolo da Brozovic e da Calhanoglu, più volte schierato in quel ruolo da Inzaghi nel corso della stagione. Nel caso il giocatore richiedesse più spazio, la società potrebbe decidere di inserirlo nell’affare Beto. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sulla squadra bianconera. La decisione è quello di cambiare tutto e spunta una lista con dieci nomi <<<