Udinese – I bianconeri vogliono il centrale bresciano: Cellino dice no

Tra i profili sondati per la difesa c'è sempre il centrale delle Rondinelle. Il club lombardo vorrebbe trattenerlo: ecco cosa sappiamo

Redazione

L'Udinese, in queste prime fasi di calciomercato, si trova al centro di numerose trattative, sia in entrata che in uscita. La dirigenza bianconera sta lavorando per consegnare ad Andrea Sottil una squadra competitiva e pronta ad affrontare al meglio la nuova stagione. L'obiettivo del club friulano è migliorare la squadra in vista di un campionato importante e allo stesso tempo molto difficile, poiché anche gli altri team di Serie A si stanno muovendo sul mercato. Tra i reparti che la famiglia Pozzo deve assolutamente puntellare c'è quello difensivo. L'Udinese continua a monitorare la situazione legata al futuro di un centrale del Brescia. Non perdiamo altro tempo e scendiamo nei dettagli.

Il club bianconero segue da tempo Andrea Cistana, difensore centrale di proprietà del Brescia. Cellino è una bottega cara, per cui portarlo via dal club lombardo sarà tutt'altro che semplice Attualmente la squadra lombarda chiede almeno 8 milioni di euro. Tuttavia, Marino e i suoi collaboratori stanno lavorando per abbassare le pretese delle Rondinelle, magari inserendo delle contropartite tecniche. Il difensore 25enne è seguito anche dalla Sampdoria e da molti altri club di Serie A. Attualmente sembrerebbero in vantaggio i blucerchiati, soprattutto in virtù delle numerose operazioni concluse in passato.

Cistana rappresenta un elemento fondamentale per l'ambiente bresciano, in quanto è nato e cresciuto nella stessa città lombarda e, anche dal punto di vista calcistico, può essere considerato un vero e proprio veterano delle Rondinelle. Per questo motivo il presidente del club, Massimo Cellino, vorrebbe trattenerlo e renderlo una leggenda della squadra. Tuttavia, la sua permanenza è tutt'altro che scontata. Infatti, il procuratore del centrale classe '97 ha più volte confermato l'interesse dell'Udinese e di altri club di Serie A nei confronti del suo assistito e, nel corso di varie interviste, ha affermato che quella di Udine potrebbe essere la piazza migliore per il suo futuro. Ma ora passiamo alle notizie di mercato in uscita. Gotti vorrebbe portare allo Spezia un suo pupillo <<<