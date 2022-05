Mercato Udinese – I bianconeri fanno sul serio / Bisogna difendersi

1 di 2

Le novità

Udogie, Samir e Bentancur

Si è conclusa da qualche giorno la stagione 2021/2022 per la società friulana. Stiamo parlando di un'annata che ha sicuramente lasciato più ricordi positivi che negati. Una squadra che è pronta per competere con le big e Gabriele Cioffi che non vede l'ora di riconfermarsi nel calcio che conta.

Questi erano i pensieri del tifoso fino a lunedì pomeriggio, giorno in cui il tecnico ha messo da parte il rapporto con la società bianconera. Il suo nuovo team sarà il Verona e di conseguenza non si può fare molto per difendere la società da un periodo tutt'altro che semplice.

Anche diversi giocatori iniziano a vedere come una serie ipotesi quella di un'esperienza lontana da Udine. Sia Gerard Deulofeu che Nahuel Molina sono dei veri e propri promessi partenti in vista della prossima stagione di campionato. Non solo loro due però, bisogna difendere a tutti i costi un altro talentino. Ecco il suo profilo <<<