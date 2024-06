Calciomercato Udinese | Una big esce dalla corsa per Perez: il punto

La Dea è ai dettagli per il difensore dell'Everton Godfrey. Per questo motivo, Perez non è più un'opzione per gli orobici

Tra le squadre più attive sul mercato c'è l'Atalanta. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i bergamaschi hanno chiuso l'affare che porterà in nerazzurro il difensore Ben Godfrey. La scelta di virare sull'inglese distoglie quindi l'interesse verso Nehuen Perez, già da tempo sulla lista dei desideri dei lombardi. Nella lunga fila di pretendenti per il centrale argentino dell'Udinese, l'Atalanta sembra quindi fare un passo indietro. Ovviamente non è finita qui. Per Perez sarà una lunga estate, ma uno dei club più accreditati è uscito dalla corsa. Per il resto, vedremo.