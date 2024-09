Calciomercato Udinese – Bijol all’Inter? L’affare prende quota per Gennaio

Jaka Bijol è all'ultima stagione di apprendistato con la maglia dell'Udinese. L'anno prossimo sicuramente arriverà il salto di qualità e di conseguenza il passaggio in un nuovo club di primissimo livello. Andiamo a vedere nel dettaglio la trattativa e soprattutto come l'Inter potrebbe assicurarsi le sue prestazioni già nel corso della prossima sessione.

In realtà a gennaio non verrà completato il passaggio, ma semplicemente prenotato l'acquisto. L'Udinese continua a chiedere una cifra superiore ai 20 milioni di euro con i neroazzurri che non vorrebbero aumentare. Una chiusura non è vicinissima, ma da un momento all'altro potrebbe esserci l'accelerata decisiva.