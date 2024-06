Mercato Udinese / Bijol e Samardzic bloccati: la scelta dei Pozzo è chiara

Lazar Samardzic e Jaka Bijol sono (senza ombra di dubbio) tra i migliori giocatori della stagione dell'Udinese . Una coppia che ha dato un grande apporto per raggiungere una salvezza che si è rivelata più complessa del solito. Non è un caso che siano gli osservati speciali sul mercato.

Al momento, però, i Pozzo hanno preso una decisione importante. Nessuno degli interessati e dei giocatori in lotta all'Europeo è in trattativa, almeno fino alla fine di quest'ultimo. Questo verrà fatto per evitare possibili trattative al rialzo o al ribasso e soprattutto poter permettere ai calciatori di concentrarsi solo sulla competizione europea.