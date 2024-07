Mercato Udinese / Bijol strega la Premier: un club pronto a fare follie

Il difensore dell'Udinese, Jaka Bijol dopo un grandissimo Europeo è al centro delle trattative e soprattutto degli interessi da parte di grandi club della Premier League. Proprio oggi arriva l'indiscrezione da parte della Gazzetta dello Sport di un possibile interessamento dell'Aston Villa . Il club inglese sembra essere pronto per chiudere l'affare.

L'Udinese chiede intorno ai 16/18 milioni di euro, ma sappiamo che in Premier tendenzialmente le richieste economiche non sono mai un problema. Bisogna solo capire se il club che negli ultimi giorni ha fatto spesa in Italia con Iling Junior e Barrenecha continuerà la sua campagna nel Bel Paese.