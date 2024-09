Calciomercato Udinese | Bijol verso una big: arriva la chiamata dalla A

Bijol è pronto per il grande passaggio in una big della nostra Serie A. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le ultime e gli interessamenti

Jaka Bijol dopo un inizio di stagione da vera stella è pronto per il salto in una big. Le voci hanno fatto compagnia all'Udinese per tutta l'estate, ma sarà praticamente impossibile mantenere il centrale anche nel corso della prossima sessione estiva del mercato.