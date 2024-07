Notizie Udinese, Biraschi intriga: c’è da battere la concorrenza del Venezia

L'Udinese è molto attiva sul mercato in entrata e punta i prossimi obiettivi. Stando a quanto riportato da Tuttosport, nelle ultime ore i bianconeri avrebbero messo nel mirino Davide Biraschi. Un innesto di qualità per rinforzare il reparto arretrato. Il difensore è attualmente svincolato dopo l'esperienza in Turchia con la maglia del Karagümrük. Il classe '94 conosce bene la Serie A, potendo vantare ben 116 presenze con il Genoa nella massima serie, e può essere impiegato anche come terzino. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Venezia, pronto a farsi avanti in caso di mancato accordo con i friulani.