Calciomercato Udinese – A Bologna arriva Erlic: il punto sull’affare Bijol

Proprio in queste ore si avvicina sempre di più l'approdo di Martin Erlic in quel di Bologna. Andiamo a vedere le ultime anche su Jaka Bijol

Il Bologna dopo tanta ricerca ha forzato per il suo primo rinforzo in difesa. Nel corso delle prossime ore arriverà un calciatore decisamente importante come Martin Erlic . Il calciatore arriva dal Sassuolo dove nel corso dell'ultima stagione è stata una delle poche note positive, ma questa trattativa cosa c'entra con l'Udinese?

Semplice, nelle ultime ore si era parlato tantissimo di Jaka Bijol in maglia Felsinea e proprio l'arrivo di Erlic potrebbe essere una grande ed importante rallentata nell'affare. Proprio per questo motivo non si può fare altro che attendere le prossime ore e capire se i bianconeri dovranno continuare a difendersi. Nel frattempo ci sono delle importanti novità nel mercato in entrata. Ecco le ultime sul post Walace <<<