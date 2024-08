Mercato Udinese – Il Bologna deve decidere: le ultime su Bijol

Il Bologna deve continuare a lavorare per le sfide di campionato e per una stagione che vedrà la squadra partecipare anche alla Champions

Bijol resta? Bijol va via ? Ad oggi ci sono ancora tantissimi punti di domanda sul futuro del calciatore di proprietà dell'Udinese. Il difensore centrale infatti deve continuare a lavorare sul campo da gioco , ma per il momento non c'è tranquillità, visto che il Bologna è alla porta e continua a monitorare la situazione.

Il club Felsineo deve solo decidere se affondare sul centrale sloveno oppure chiudere con Logan dal Tolosa. Il freno principale per il calciatore dell'Udinese è la richiesta economica non trattabile dei bianconeri. Infatti il club non ha nessuna intenzione di scendere dai 20 milioni iniziali. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata. Le cifre dell'affare Sanchez <<<