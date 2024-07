Mercato Udinese – Il Bologna fa sul serio per Bijol: la richiesta ufficiale

Il club Felsineo fa sul serio per il futuro di Jaka Bijol. Ecco la richiesta ufficiale del club e tutte le ultime sul calciatore sloveno

In questo istante l'Udinese deve valutare benissimo quali saranno le cessioni nei prossimi giorni, per poter trovare dei sostituti di livello all'interno del club. L'ultimo calciatore messo sotto osservazione è Jaka Bijol dal Bologna. Un difensore che ha dimostrato tutte le sue qualità durante l'Europeo confermandosi come uno dei migliori di tutto il torneo.