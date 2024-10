Jaka Bijol è senza ombra di dubbio uno dei pezzi più pregiati del calcio italiano e soprattutto dell'Udinese. Difensore di ottimo livello che dopo un super Europeo si sta mettendo in mostra anche con i bianconeri per l'ennesima stagione consecutiva.

Adesso non si può fare altro che continuare ad osservare da vicino il futuro del calciatore e soprattutto le dichiarazioni di Andrea Carnevale riguardanti un suo passaggio in un big. Ecco tutti i dettagli <<<

Le dichiarazioni di Carnevale

"Udinese? Molti giocatori sono cresciuti. Bijol? È pronto per una squadra come il Napoli, l'anno scorso ha fatto un europeo straordinario, domenica ha fatto una grande partita, ce lo teniamo stretto e non partirà. Può migliorare nell'essere leader, dovrebbe essere più napoletano e avere più cazzimma".