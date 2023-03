Udinese, bomba di mercato dal Messico: 5 milioni per il prossimo colpo!

Avete capito bene. Pare che il prossimo colpo in entrata possa arrivare direttamente dal Messico. Ecco nome, cognome e tutti i dettagli

Mentre Andrea Sottil cerca di spegnere le voci di mercato sul suo conto che si protraggono da diversi giorni, se non addirittura da settimane, gli scout dell'Udinese avrebbero adocchiato l'ennesimo enfant prodige. E' quasi tutto pronto per il prossimo match contro l'Empoli. I friulani hanno bisogno di una vittoria, non solo per la classifica ma soprattutto per il morale. Bisogna vincere a tutti i costi affinché il sogno europeo non rimanga un semplice obiettivo astratto. Ma torniamo al mercato.

Si chiama Erik Lira, ha 22 anni e gioca nella Cruz Azul. Ha un contratto con il club messicano fino al 31 dicembre 2025 ma sogna di venire a giocare nel calcio che conta, quello europeo. L'Udinese sarebbe un ottimo trampolino di lancio per farsi notare. Ma procediamo per gradi. Chi è questo ragazzo? Il suo ruolo naturale è quello di mediano, un Walace per intenderci. Il futuro del brasiliano continua ad essere un misteriosissimo punto interrogativo e non è un caso che, di colpo, sia spuntato il profilo di un altro mediano. Ma non finisce qui.

Lira, all'occorrenza, ha le capacità tecniche e tattiche per essere schierato anche come difensore centrale. Dal Messico dicono che anche la Fiorentina lo stia tenendo sotto strettissimo monitoraggio. Un'offerta di circa 4-5 milioni di euro, però, dovrebbe bastare a sbaragliare la concorrenza. Insomma, vediamo che cosa succederà. E non è ancora tutto. Ecco chi potrebbe arrivare qualora capitan Pereyra non dovesse rinnovare <<<