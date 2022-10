Udinese, clamorosa bomba di mercato: ci sono 3 opzioni / News

Come sappiamo tutti fin troppo bene, l'Italia non prenderà parte ai Mondiali in Qatar. Il campionato italiano si fermerà (come tutti gli altri campionati) e questo porterà le 20 squadre di Serie A a fare i conti con il calciomercato direttamente a novembre. Ed è proprio qui che volevamo arrivare. La Vecchia Signora di Allegri ha bisogno di recuperare fiducia e punti in classifica. Tuttosport non ci ha pensato due volte e ha lanciato una bomba di mercato che coinvolgerebbe in pieno anche l'Udinese: ecco che cosa sta succedendo e di chi stiamo parlando <<<