La società bianconera continua a lavorare sul campo da gioco, oggi giornata di riposo dopo una vera e propria batosta subita a domicilio contro il Bologna. La squadra di mister Vincenzo Italiano ha saputo gestire l'incontro e si è assicurata la vittoria per 3-0 senza grossi patemi d'animo.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Bomba rossonera: pronti 20 milioni per il centrale
udinese
Calciomercato Udinese – Bomba rossonera: pronti 20 milioni per il centrale
Una vera e propria bomba da parte dei rossoneri che potrebbero mettere sul piatto ben 20 milioni di euro e sferrare un colpo dall'Udinese
Nel frattempo sembrano non essere terminate le notizie negative per la squadra bianconera, visto che nelle ultime ore c'è un forte interesse per un calciatore decisamente interessante. Ecco tutti i dettagli su questa operazione <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA