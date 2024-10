Mercato Udinese – Bomba Solet, annuncio improvviso: “Pare che…”

L'esordio sul campo da gioco per Solet è già arrivato ? Si potrebbe dire di sì, ma logicamente si parla di un'amichevole o di un allenamento in famiglia meglio dire come quello tra la Primavera e la prima squadra durante la pausa nazionali.

Il calciatore ex Salisburgo, però, non vede l'ora di poter dire la sua anche in Serie A. Al momento, però, è ancora ai box per un motivo specifico. Andiamo a leggere nel dettaglio le ultime e quando arriverà il suo esordio <<<