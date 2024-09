Mercato Udinese – Un bomber e un esterno ai saluti: ufficiale la cessione

Dopo un'estate in cui sono stati vicini alla cessione è arrivato il momento di iniziare una nuova avventura per due giocatori dell'Udinese

Un'estate in cui si sapeva che sarebbero stati ceduti, ma c'è stato bisogno dell'ultimo giorno del mercato portoghese per trovare a tutti gli effetti una soluzione. Proprio in queste ore salutano l'Udinese due calciatori di buone speranze come Buta e Vivaldo Semedo. Andiamo a vedere quali saranno i loro nuovi club.