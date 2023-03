Mercato Udinese – Il bomber del futuro arriva dalla Croazia / La trattativa

Sappiamo benissimo che l'Udinese sul mercato non dorme mai, soprattutto quando si tratta di giocatori che possono fare la differenza sia nel presente che nel futuro. Nelle ultime ore si sta valutando una nuova pista per il club del Friuli Venezia Giulia. Stiamo parlando di un ottimo calciatore che ha sorpreso tutti nel corso delle ultime uscite nella Uefa Youth League. Adesso sono tanti i club che chiedono informazioni nei suoi confronti, ma l'Udinese lavora per poterli anticipare tutti ed assicurarsi un calciatore che potrebbe fare le fortune del club per qualche stagione. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere chi è il protagonista di questa trattativa.