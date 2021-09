Calciomercato Udinese – Il bomber ha voglia di stupire / Sarà titolare?

Si è conclusa la sessione estiva del calciomercato 2021/2022 . Nessuno si sarebbe aspettato, per via delle problematiche create dal Coronavirus un mercato così avvincente e battagliato. Pieno di sorprese e colpi di scena, che ci hanno lasciato incollati alla televisione fino all'ultimo secondo

Proprio nell'ultima giornata, tutte le società che compongono solitamente la parte bassa della classifica di sinistra oppure quella alta dello schieramento di destra. Si sono date da fare sul mercato , per essere il più competitive possibile. Non sono mancate anche le classiche trattative al cardiopalma , con i contratti depositati all'ultimo istante disponibile.

Nel mezzo degli ultimi istanti, in cui si stavano concludendo tutti gli affari più citati sui giornali e sulle varie tv di categoria, si è perso di vista un colpo fantastico della società bianconera. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando. Un giocatore che è arrivato con il solo intento di essere un perno inamovibile della squadra friulana. Non vede l'ora di esordire e rappresenta il profilo perfetto per il mister Luca Gotti. Il portoghese è pronto <<<