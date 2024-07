Calciomercato Udinese / Bonifazi è l’idea low cost per la difesa

Kevin Bonifazi di nuovo in bianconero? Possibile. Il difensore ha già vestito il bianconero per 30 volte nella stagione 2020/21. Dopo quel campionato, era stato ceduto al Bologna e ha chiuso l’ultimo campionato al Frosinone.

Complice un brutto infortunio al ginocchio, ha giocato poco, collezionando 10 presenze e 588 minuti tra la fase in rossoblu e quella in Ciociaria. Secondo quanto riferisce Tuttosport, l’Udinese sarebbe sulle tracce del difensore che ha il contratto in scadenza nel 2025. So un sondaggio per ora, ma nelle prossime settimane i contatti col Bologna potrebbero accendersi.