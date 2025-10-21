La sfida contro la Cremonese ha dato diversi spunti interessanti, soprattutto dal punto di vista offensivo. Nonostante l'assenza iniziale di Keinan Davis non c'è stato spazio sul campo da gioco per un altro calciatore decisamente interessante come Iker Bravo.
Calciomercato Udinese – Iker Bravo verso l’addio? C’è una novità unica
Iker Bravo continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
Il calciatore spagnolo continua a lavorare intensamente sul campo da gioco e di conseguenza non possiamo fare altro che parlare del suo futuro. Il punto sull'attaccante ex Real Madrid <<<
