Mercato Udinese | Bruno Lage sfida i bianconeri: talento cileno nel mirino

La nuova stagione è ormai iniziata da una settimana. La speranza del club bianconero è quella di riconfermarsi come una delle società più interessanti e sorprendenti del panorama calcistico italiano. I primi passi verso questo importante obiettivo sono già stati compiuti, attraverso i primi colpi di mercato compiuti nelle scorse settimane e con le prime partite stagionali disputate durante il ritiro in Austria. Ovviamente, questo non basterà per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati e la dirigenza bianconera lo sa benissimo.

Per questo, la famiglia Pozzo sta lavorando per consegnare a mister Sottil una squadra pronta e competitiva per affrontare il prossimo campionato nel migliore dei modi. Il club bianconero è sempre alla ricerca di nuovi talenti da acquistare per far esplodere e fare importanti plusvalenze.