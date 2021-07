Calciomercato Udinese – Che la caccia alla punta abbia inizio: 3 nomi!

Il mercato in entrata dell'Udinese si trova in un momento di stallo. Tante promesse e altrettante suggestioni ma di concreto, al momento, c'è stato veramente poco o nulla. Il trasferimento di Musso è stato ufficializzato. Luca Gotti, oltre ad un nuovo portiere sul quale poter far affidamento, ha bisogno di un nuovo centravanti. Da contratto Llorente è legato al club friulano per un altro anno. La sua carriera però potrebbe continuare in Spagna. Non è ancora chiarissimo cosa vorrà fare di lui la società friulana. Resta il fatto che ci si aspettava qualcosa di più. Ecco quali sono i nomi dei tre attaccanti finiti nel mirino della dirigenza friulana. Cominciamo dal primo.