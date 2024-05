Calciomercato Udinese – Caccia al nuovo direttore sportivo: c’è un favorito

La dirigenza bianconera è già alla caccia del nuovo direttore sportivo . L'Udinese come detto da tutti i maggiori protagonisti vuole evitare un'altra stagione al cardiopalma e di conseguenza si cercano delle possibili soluzioni. Il successore di Balzaretti deve essere una figura non alle prime armi, ecco tutti i dettagli.

Il primo nome individuato dal club riporta a Gianluca Nani. Per lui grande esperienza alla guida del Watford ed anche in questo caso si tratterebbe dell'ennesimo affare in casa. Non dimentichiamo, però, che il precedente di Nani non racconta solo il club di Londra, ma anche Reading, Brescia e West Ham.