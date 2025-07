Calciomercato Udinese – Caccia al post Bijol! Ecco i tre nomi perfetti

Jaka Bijol ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura nel mondo del calcio inglese. Il suo passaggio in Premier League è oramai ufficiale da circa tre settimane e di conseguenza l'Udinese sta cercando in tutti i modi di mettere a referto il colpo che porterebbe il sostituto perfetto.

Sono tre i nomi nei primissimi posti degli obiettivi bianconeri. La squadra del Friuli Venezia Giulia non vede l'ora di poter aggiungere il nuovo comandante della difesa che si andrà ad aggiungere Nicolò Bertola e Oumar Solet. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sui tre calciatori in lizza per un posto. Pozzo ha voglia di chiudere <<<