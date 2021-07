Calciomercato Fiorentina – Ribery resta in Italia? È il sogno di un club!

Le strade della Fiorentina e di Franck Ribery si sono ufficialmente separate. La Fiorentina ha salutato il fuori classe attraverso un posto sul profilo Instagram ufficiale della società. Un "Grazie" che però lascia un pò l'amaro nella bocca dei tifosi della Viola. Ribery però non ha alcuna intenzione di smettere di giocare a calcio. Secondo le ultime indiscrezioni, il numero 7 avrebbe continuato a vestire la maglia della Fiorentina almeno per un altro molto volentieri. La società però ha preso la sua decisione. Alea acta est. Il dato è tratto e Ribery è svincolato. Ha 38 anni e ancora tanta voglia di continuare a giocare a calcio. Adesso cosa succede? Le ultime voci di mercato parlano di una sua permanenza in Italia. Un club in particolare lo avrebbe messo nel mirino. Ecco di chi stiamo parlando.