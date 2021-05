Calciomercato Udinese – Obiettivo Mattia Aramu del Venezia

Calciomercato Udinese, uno degli obiettivi dei friulani per l'attacco è Mattia Aramu, giocatore reduce della storica impresa del Venezia in A

Redazione

UDINE - Mattia Aramu è uno degli obiettivi di mercato dell'Udinese. In attesa di scoprire il nuovo allenatore, gli uomini di mercato di Pierpaolo Marino iniziano a valutare i profili giusti per rinforzare la rosa. Il calciomercato e giugno sono alle porte. L'Udinese vuole ritornare alla ribalta in Italia. Una salvezza ottenuta in anticipo in Friuli è l'obiettivo ottenuto da cui ripartire con entusiasmo per raggiungere il decimo posto in classifica. Ecco le ultime news di mercato sul club bianconero.

ARAMU - Il giocatore classe '95 attualmente in forza al Venezia ricopre il duplice ruolo di attaccante e ala. Dotato di ottima tecnica. Il fantasista italiano è un piemontese doc, nato a Ciriè e cresciuto nella primavera del Torino. La sua carriera tra i professionisti è iniziata nella stagione 2014-2015 con il Trapani. Dopo l'esperienza in Sicilia va in prestito a Livorno, Pro Vercelli e Virtus Entella, ed un'esperienza in serie C a Siena.

VENEZIA - La sua esperienza con la maglia del Venezia inizia nel luglio 2019 quando firma un contratto triennale con i lagunari. Nella stagione 2019-2020 è riuscito a realizzare ben 11 gol in 31 partite. Un ruolo da leader che si è confermato anche in quest'ultima stagione. Una promozione storica in serie A del Venezia con 39 presenze, 10 gol e 6 assist tra regular season e playoff. Il Venezia torna in serie A dopo 19 anni ed il merito é anche di Mattia Aramu.

PAOLO ZANETTI - L'attuale allenatore del Venezia può avere un ruolo importante all'interno della trattativa Aramu-Udinese. Ecco spiegati i motivi. In questi giorni a Udine non si parla d'altro che del successore di Luca Gotti. Un addio dato ormai per certo secondo le ultime indiscrezioni. Il primo nome in cima alle preferenze di Pozzo è Paolo Zanetti. Un futuro in Friuli potrebbe diventare realtà.