Calciomercato Udinese – Attacco rivoluzionato, Pozzo ha fretta

Il mercato dei friulani è in continuo divenire, nelle ultime ore dovrebbero concretizzarsi degli ulteriori avvicendamenti in attacco

LE MOSSE DEI BIANCONERI - L'Udinese ha deciso di rinunciare a Lasagna dopo tre anni e mezzo, cedendo all'allettante offerta economica del Verona, per puntare su un profilo di grande esperienza internazionale. Fernando Llorente dovrebbe partire già domenica contro lo Spezia dal primo minuto, ma la famiglia Pozzo non si limiterà all'acquisto del centravanti spagnolo dal Napoli. Per ora l'ex Tottenham potrà godere del solo Deulofeu come compagno di reparto e di Nestorovski, mai calcolato in maniera costante dal tecnico Gotti. Il macedone potrebbe accasarsi in Serie B, ma a quel punto il mercato dovrebbe obbligatoriamente regalare un colpo nell'immediato. Nonostante le esose richieste del Wolverhampton, Cutrone rimane il nome maggiormente in auge in Friuli. Si sta lavorando con la società inglese per un prestito con diritto di riscatto inferiore ai 12 milioni attualmente chiesti dalle Wolves. Da sciogliere anche il nodo dell'ingaggio dell'ex rossonero, che percepisce circa 2 milioni di euro. Serve un'idea, ma serve in fretta. Fra le opzioni uscite in queste ore c'è anche Niang, sul quale, però, il Genoa sta per chiudere. Rimane in bilico Diaw, sempre più vicno al Monza.