Calciomercato Udinese – Beto, torna a bussare la Premier / Il punto

La Premier League torna a bussare per il bomber bianconero e portoghese Beto. L'attaccante sa che potrebbe esserci l'addio e valuta le offerte

Redazione

Bomber Beto torna ad essere conteso non solo dai team di Serie A, ma anche da quelli di Premier League. Dopo un primo approccio arrivato nel corso dello scorso mercato. In queste ultime ore sono diversi i team che stanno facendo sul serio e proveranno in tutti i modi ad assicurarsi il centravanti che ha militato nella Portimonense. I suoi ventuno gol in due stagioni fanno gola, ma a fare la differenza sono soprattutto le sue condizioni fisiche e la sua possenza sul campo da gioco. Difficilmente il calciatore resterà in bianconero ancora una stagione e proprio per qusto motivo andiamo a scoprire tutte le offerte nei suoi confronti.

Ad oggi latitano le offerte ufficiali, ma gli interessamenti sono molteplici. Partiamo dalla Serie A dove sia i neroazzurri di Simone Inzaghi che i bianconeri di Max Allegri hanno mostrato interesse. Il primo team è legato all'affare Balogun, se dovesse saltare il calciatore dell'Arsenal allora si piomberà sul talento dell'Udinese. Dall'altra parte, invece, ci sono i bianconeri che dipendono dalla cessione di Dusan Vlahovic. Solo con l'addio del calciatore ex viola potrebbe arrivare un nuovo colpo in attacco e di conseguenza l'affondo per Beto. Dalla Premier invece arrivano richieste d'informazione da parte di due club della capitale: Londra. Stiamo parlando del Tottenham e del Fulham. Al momento non c'è nulla, ma potrebbero affondare il colpo con il passare dei giorni.

Il prezzo di Beto — In queste ore filtra che il prezzo di Beto potrebbe essere anche un po' più basso dei trentacinque milioni scritti sulla clausola. Il calciatore potrebbe abbandonare il club per una cifra anche di poco al di sotto dei trenta milioni di euro. Vedremo se effettivamente arriverà questo addio. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato. Ecco il sostituto del brasiliano Rodrigo Becao <<<