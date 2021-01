Calciomercato Udinese – Nuovo obiettivo per la difesa bianconera

NOTIZIE UDINESE – L’Udinese è al lavoro per rinforzare la difesa del tecnico Luca Gotti. Il nome nuovo è quello del giovanissimo centrale Kamil Piatkowsi, classe 2000 in forza al Rakow, club della serie A polacca. Il sito meczyki.pl, già a inizio dicembre riportava l’interesse dei friulani per il ragazzo, tanto da sottolineare come il club proprietario del cartellino avesse già trovato il sostituto: il 18enne Łukasz Bejger, giocaotre ingaggiato dal Manchester United a febbraio 2019 per 400mila sterline. Secondo il portale polacco l’Udinese avrebbe offerto al Rakow 3 milioni di euro, offerta rimandata però al mittente, come confermato dal Presidente del club. La speranza della società polacca infatti è quella di aprire un’asta per Piatkowsi .

PIATKOWSI – Il ragazzo classe 2000 è considerato come uno degli astri nascenti del calcio polacco. Nonostante la giovane età il ragazzo ha già vestito le maglie del Karpaty Krosno, del Zalglebie Lubin e dal 2019 del Rakow. Piatkowsi è un giocatore moderno e polivalente visto che, oltre a giocare da centrale, è stato schierato anche come terzino, esterno di centrocampo e mediano. Le sue ottime prestazioni lo hanno anche portato a vestire già la maglia della Nazionale Under 21 polacca.

UDINESE OCCHIO ALLA CONCORRENZA – Il 20enne di Jasto è seguito sicuramente dall’Udinese dei Pozzo, ma non sono gli unici in Serie A a seguire il ragazzo. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, anche il Milan starebbe vagliando il possibile ingaggio di Piatkowsi. Il club di via Aldo Rossi è, come l’Udinese, alla ricerca di un nuovo difensore. I preferiti di Maldini e Massara sono però Ozak Kabak dello Schalke 04 e Mohamed Simakan dello Strasburgo. E proprio con quest’ultimo la dirigenza rossonera avrebbe iniziato una vera e propria trattativa. Ma nell’elenco degli uomini mercato rossoneri c’è anche il centrale polivalente del Rakow. L’Udinese ora deve essere veloce a non farsi soffiare Piatkowsi dal Milan, sperando che Maldini riesca a chiudere per Simakan.