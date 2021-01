Calciomercato Udinese – E’ fatta per Llorente, ma arriva un altro attaccante

Praticamente chiuso l'ingaggio del centravanti spagnolo dal Napoli, ma Pozzo vorrebbe prendere un'altra punta

Come riporta Sky Sport, infatti, l'Udinese avrebbe trovato l'accordo con il Napoli per il trasferimento di Fernando Llorente in Friuli. Lo stesso calciatore avrebbe accettato la nuova destinazione, ma come accadrà per Lasagna, sarà liberato soltanto dopo questo turno di campionato. Il centravanti spagnolo ha deciso di sposare la causa bianconera, anche perché con i partenopei aveva collezionato fin qui soltanto spezzoni di partita (5) per un totale di 56 minuti. Ecco allora che si materializzerà il cambio della guardia fra Lasagna e Llorente, con un'operazione davvero vantaggiosa dal punto di vista economico. Il Verona verserà nelle casse dell'Udinese 9 milioni e mezzo di euro più un altro milione in caso di qualificazione degli scaligeri in Europa League. Lunedì Lasagna dovrebbe raggiungere i nuovi compagni.