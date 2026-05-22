L'Udinese continua a lavorare sul campo da gioco e sta già cercando di scrivere quella che sarà la sua prossima stagione. Manca ancora una partita, molto importante contro un team come il Napoli di Antonio Conte, ma si sta già cercando di scrivere le pagine più importanti e le fondamenta di quella che sarà la prossima annata. Il nome che sta prendendo quota nel corso degli ultimi minuti è il rinnovo di un esterno che è cresciuto con il passare delle giornate, ma il suo contratto è in scadenza nelle prossime ore. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Kingsley Ehizibue.

L'offerta dell'Udinese su Ehizibue

Kingsley Ehizibue

Il calciatore nigeriano è in scadenza e l'Udinese non ha intenzione di perderlo, visto che si tratta di un terzino esperto che conosce la piazza e che soprattutto conosce la categoria. La prima offerta del club friulano è arrivata al mittente, ma per il momento è ancora tutto fermo. Il laterale ha ricevuto degli importanti interessamenti sia dalla Liga che dall'Eredivisie e di conseguenza toccherà a lui la decisione finale e scrivere il proprio futuro. Il Fortuna Sittard sembra essere il team più interessato alla situazione, vedremo se si riuscirà ad arrivare alla conclusione dell'affare.